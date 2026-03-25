Instituti për Demokraci: Maqedonia e Veriut deri më tani ka zbatuar rreth 30% të reformave në rrugën drejt integrimit evropian
Maqedonia e Veriut deri më tani ka zbatuar rreth 30% të reformave në rrugën drejt integrimit evropian, sipas një studimi nga Instituti për Demokraci.
Sipas sektorëve, Ministria e Transformimit Dixhital po bën përparimin më të madh, ndërsa sektorët e Drejtësisë dhe Vlerave Themelore po bëjnë më pak. Megjithatë, nga Instituti thonë se presin që shumica e reformave të përfundojnë këtë vit sepse afati është deri në vitin 2027, megjithëse ka një periudhë mospagimi prej një viti plus kur bëhet fjalë për 750 milionë eurot që vendi mori nga BE-ja.
Një pjesë e domosdoshme e rrugës së reformave është klima e biznesit, e cila sipas ekspertëve duhet të vendoset në një nivel shumë më të lartë, dhe kjo do të thotë se duhet të krijohen kushte për të tërhequr investime më të mëdha. Deri më tani janë bërë hapa të vegjël nga plani i rritjes, dhe vetëm Ligji për Shoqëritë Tregtare është miratuar. Konfederata e Biznesit në vend tregon se Maqedonia duhet të krijojë më shumë bashkëpunim tregtar me vendet e rajonit që janë anëtare të BE-së dhe të mos jetë vetëm një vëzhgues i heshtur i situatës.
Në një kohë kur ngjarjet në Lindjen e Mesme diktojnë çmimet e naftës dhe derivateve të saj, një pjesë e komunitetit të biznesit vlerëson se masa e Kryeministrit për uljen e TVSH-së është afatshkurtër dhe vlerëson se ndoshta një masë më e mirë do të ishte ulja e akcizave. Gjëja tjetër që do të ndikojnë ngjarjet në botë është rritja e çmimit të ushqimeve dhe shërbimeve, gjë që tashmë po shihet përmes shembujve në jetën e përditshme.