Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë për gjashtë muaj ka kryer 22 mijë inspektime
Në gjysmën e parë të vitit 2026 Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë (ISHB) zbatoi pothuajse 22.000 inspektime mbikëqyrëse, në kuadër të të cilave, në pjesën e shpengimit, janë dhënë 409 vendime (urdhram vërejtje dhe detyrime), tha sot drejtori i ISHB-së, Ivica Angelovski.
Duke u përgjigjur në pyetjen e një gazetari në konferencën për shtyp në Qeveri, ai tha se ISHB aktualisht përballet me mungesë të kuadrit për shkak të rrjedhës së inspektorëve, të cilët shkojnë në pension.
“Inspektorati i përmbush plotësisht detyrimet e tij. Vazhdimisht në terren, gjatë gjithë vitit, varësisht se cila kulturë është aktualisht në dispozicion për blerje. Ne veprojmë në përputhje me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe gjatë blerjes, inspektorët tanë bujqësorë monitorojnë kushtet që kompanitë blerëse duhet të plotësojnë gjatë procesit të blerjes së produkteve bujqësore. Duke vepruar kështu, monitorohet nëse kompanitë plotësojnë kushtet minimale teknike për blerje, nëse posedojnë ambiente dhe pajisje të përshtatshme për blerje, nëse kanë instrumente matëse të verifikuara për blerje, si dhe kushte të tjera që duhet të plotësojnë në përputhje me rregulloret ligjore. Lidhur me numrin e inspektorëve, duhet të them se aktualisht po përballemi me mungesë të stafit. Kemi një rrjedhje të qartë sa i përket inspektorëve që dalin në pension dhe në periudhën e ardhshme duhet të punojmë sistematikisht në atë pjesë, në punësimin e stafit të ri që do të mbulojë të gjitha aktivitetet tona”, vuri në dukje drejtori.
Lidhur me eksportin, Angelovski shpjegoi se ISHB është përgjegjës për kontrollin e sigurisë shëndetësore të dërgesave.