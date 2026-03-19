Inspektorati në aksion në prag të Bajramit, kontroll i detajuar i çmimeve dhe produkteve
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, që vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka nisur një aksion të gjerë inspektimesh në tërë territorin e Republikës së Kosovës, në prag të festës së Bajramit.
Ky aksion ka për qëllim: verifikimin e çmimeve, kontrollin e flamujve të origjinës së produkteve, saktësinë e deklaracioneve të vendosura për konsumatorët.
“Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e konsumatorëve nga praktikat e padrejta tregtare dhe nga çdo veprim që bie ndesh me legjislacionin në fuqi”, thuhet tutje në njoftim.
Përmes këtyre kontrolleve synohet garantimi i transparencës në treg dhe sigurimi i një mjedisi të drejtë dhe të besueshëm për qytetarët.
Inspektorati thekson se ndaj operatorëve ekonomikë që nuk kanë respektuar ligjin janë ndërmarrë masa ndëshkuese në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
“Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut do të vazhdojë me aktivitete të tilla edhe në ditët në vijim, duke u siguruar që të drejtat e konsumatorëve janë duke u respektuar plotësisht dhe se tregu është duke funksionuar në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara”, thuhet në njoftim.
Ky aksion vjen në një periudhë ku është raportuar për rritje të disa çmimeve në prag të festëss ë Bajramit, dhe qëllimi kryesor është sigurimi i një tregu të drejtë dhe i besueshëm për të gjithë konsumatorët. /Telegrafi/