Inspektorati i Mjedisit detyron Eko Sig të pastrojë mbeturinat në Pejë
Ministrja e Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka njoftuar se Inspektorati i Ministrisë ka ndërmarrë veprime ndaj ndërmarrjes publike lokale “Eko Sig” për hedhjen e mbeturinave në hapësirën e projektit “Borea”, pranë parkut të qytetit të Pejës.
Sipas Pacollit, Inspektorati ka obliguar ndërmarrjen të largojë mbeturinat dhe të pastrojë plotësisht zonën.
“Pas obligimit të vendosur nga inspektorati, ndërmarrja ‘Eko Sig’ ka bërë largimin e mbeturinave dhe pastrimin e plotë të hapësirës”, tha ajo, duke shtuar se ndërmarrja është udhëzuar që mbeturinat të deponohen vetëm në deponinë zyrtare në Sferkë.
Ministrja Pacolli theksoi vendosmërinë e institucioneve për të mbrojtur mjedisin. “Me ndotësit e mjedisit do të jemi të pakompromis! Vend tjetër nuk kemi!”, u shpreh ajo.
Si pjesë e njoftimit, Ministria ka publikuar fotografi që tregojnë gjendjen e hapësirës para dhe pas aksionit të pastrimit. /Telegrafi/