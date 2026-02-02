Drejtori për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Nazmi Kelmendi, ka realizuar një inspektim në terren të pronës publike komunale në Zonën Kadastrale Vaganicë, përkatësisht në hapësirën e Zonës së Lirë Ekonomike.

Qëllimi i këtij inspektimi ishte verifikimi i gjendjes aktuale të pronës komunale, evidentimi i kufijve kadastralë dhe krijimi i një pasqyre të qartë për menaxhim efikas dhe planifikim të ardhshëm zhvillimor.

Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në ruajtjen dhe menaxhimin e përgjegjshëm të pronës publike, duke siguruar që të shërbejë për zhvillimin ekonomik dhe interesin e përgjithshëm të qytetarëve. /Telegrafi/


