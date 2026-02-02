Inspektim i pronës publike komunale në Zonën Kadastrale Vaganicë në Mitrovicë
Drejtori për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Nazmi Kelmendi, ka realizuar një inspektim në terren të pronës publike komunale në Zonën Kadastrale Vaganicë, përkatësisht në hapësirën e Zonës së Lirë Ekonomike.
Qëllimi i këtij inspektimi ishte verifikimi i gjendjes aktuale të pronës komunale, evidentimi i kufijve kadastralë dhe krijimi i një pasqyre të qartë për menaxhim efikas dhe planifikim të ardhshëm zhvillimor.
Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në ruajtjen dhe menaxhimin e përgjegjshëm të pronës publike, duke siguruar që të shërbejë për zhvillimin ekonomik dhe interesin e përgjithshëm të qytetarëve. /Telegrafi/
