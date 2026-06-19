Inovacion për përtacët - tualeti autonom vjen deri te shtrati juaj
Një kompani kineze ka prezantuar një nga pajisjet më të pazakonta të teknologjisë së shtëpisë: një tualet robot me inteligjencë artificiale që mund të lëvizë vetë dhe të vijë pranë shtratit të përdoruesit kur ai ka nevojë. Pajisja quhet Xiaoban dhe është krijuar nga kompania kineze Yueban.
Tualeti robot është projektuar kryesisht për persona të moshuar, njerëz me aftësi të kufizuara ose me vështirësi në lëvizje.
Përmes sensorëve dhe një sistemi navigimi me inteligjencë artificiale, ai mund të shmangë pengesat në dhomë dhe të arrijë te përdoruesi pa ndihmë njerëzore.
Pas përdorimit, Xiaoban aktivizon sistemin e pastrimit dhe më pas kthehet vetë në stacionin e tij të lidhjes, ku kryen proceset e higjienës dhe zbrazjes. Pajisja përdor gjithashtu teknologji për shmangien e pengesave dhe sensorë për orientim në ambient.
Çmimi i këtij “tualeti që vjen te ju” është rreth 13 mijë dollarë, duke e bërë atë një pajisje luksi dhe jo një produkt të zakonshëm për shumicën e familjeve.
Edhe pse ideja mund të duket si diçka nga filmat fantastiko-shkencorë, krijuesit thonë se qëllimi kryesor është të ndihmojë njerëzit që nuk mund të lëvizin lehtësisht deri në banjë.
Megjithatë, shpikja ka shkaktuar reagime të ndryshme në internet: disa e shohin si një hap përpara në teknologjinë asistuese, ndërsa të tjerë e konsiderojnë një shembull ekstrem të automatizimit të jetës së përditshme. /Telegrafi/