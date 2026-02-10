Indonezia thotë se forca paqeruajtëse e propozuar në Gaza mund të ketë gjithsej 20,000 trupa
Një forcë paqeruajtëse shumëkombëshe e propozuar për Gazën mund të ketë gjithsej rreth 20,000 trupa, me Indonezinë që vlerëson se mund të kontribuojë deri në 8,000, tha të martën zëdhënësi i presidentit Prabowo Subianto.
Megjithatë, zëdhënësi tha se nuk ishte rënë dakord për kushtet e vendosjes apo zonat e veprimit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Prabowo është ftuar në Uashington më vonë këtë muaj për takimin e parë të Bordit të Paqes të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Vendi i Azisë Juglindore vitin e kaluar u zotua të përgatisë 20,000 trupa për vendosje për një forcë paqeruajtëse në Gaza, por ka thënë se po pret më shumë detaje rreth mandatit të forcës përpara se të konfirmojë vendosjen.
"Numri total është afërsisht 20,000 (në të gjitha vendet)... nuk është vetëm Indonezia", u tha gazetarëve të martën zëdhënësi presidencial Prasetyo Hadi, duke shtuar se numri i saktë i trupave nuk ishte diskutuar ende, por Indonezia vlerësoi se mund të ofrojë deri në 8,000.
"Ne thjesht po përgatitemi në rast se arrihet një marrëveshje dhe na duhet të dërgojmë forca paqeruajtëse", citohet të ketë thënë ai.
Prasetyo tregoi gjithashtu se do të ketë negociata përpara se Indonezia të paguajë 1 miliard dollarët që kërkohen për anëtarësim të përhershëm në Bordin e Paqes.
Ai nuk sqaroi se me kë do të zhvillohen negociatat dhe tha se Indonezia ende nuk e kishte konfirmuar pjesëmarrjen e Prabowos në takimin e bordit.
Nga ana tjetër, ministria e mbrojtjes e Indonezisë mohoi gjithashtu raportet në median izraelite se vendosja e trupave indoneziane do të ishte në Rafah dhe Khan Younis të Gazës.
"Planet e Indonezisë për të kontribuar në paqe dhe mbështetje humanitare në Gaza janë ende në fazat e përgatitjes dhe koordinimit", ka thënë zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes, Rico Ricardo Sirat, për Reuters në një mesazh.
"Çështjet operacionale (vendndodhja e vendosjes, numri i personelit, orari, mekanizmi) nuk janë finalizuar ende dhe do të shpallen pasi të jetë marrë një vendim zyrtar dhe të jetë sqaruar mandati i nevojshëm ndërkombëtar", shtoi ai. /Telegrafi/