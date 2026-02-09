Incidenti në shkollën e Prishtinës, ndalohet për 48 orë mësimdhënësi
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, ka konfirmuar për Telegrafin se është lëshuar urdhër për ndalimin 48-orësh të arsimtarit që dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një nxënësi në shkollën “Pavarësia” në Prishtinë.
“Po, është lëshuar urdhri për ndalim për 48 orë”, ka deklaruar Gashi.
Nisin hetimet për përleshjen fizike në një shkollë në Prishtinë, Drejtoria e Arsimit në pritje të raportit disiplinor
Rasti ka tërhequr vëmendje të madhe publike pas publikimit të pamjeve në rrjete sociale, ku arsimtari shihet duke e goditur nxënësin, ndërsa në një moment vërehet edhe reagimi i nxënësit ndaj tij.
Autoritetet kompetente kanë nisur procedurat hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit, ndërsa pritet që ndaj të dyshuarit të ndërmerren veprime të mëtejshme ligjore në përputhje me rezultatet e hetimit. /Telegrafi/
