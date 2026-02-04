Iguanat e ngrira bien nga pemët në Florida
Ndërsa temperaturat ranë në të gjithë Floridën Jugore këtë javë, iguanat e gjelbra pushtuese mbetën të shtangura nga i ftohti, të palëvizura dhe të rrëzoheshin nga pemët, duke i shtyrë banorët dhe organizatat e jetës së egër të kapnin zvarranikët në të gjithë rajonin.
Videot e iguanave të rëna mbushën mediat sociale ndërsa temperaturat ranë, por ekspertët thonë se kafshët nuk ishin të ngordhura - vetëm të shtangura përkohësisht nga i ftohti, transmeton Telegrafi.
"Iguanat janë kafshë me gjak të ftohtë, kështu që ato humbin kontrollin e muskujve pa mot të ngrohtë dhe kalojnë në një gjendje të fjetur", tha Pierce Kannamer, themelues i Iggy Trap, një organizatë që specializohet në kapjen e specieve ‘pushtuese’.
Kannamer vlerëson se ka dhjetëra miliona iguana në të gjithë Floridën. Megjithëse shihen zakonisht në Floridën Jugore, zvarranikët konsiderohen një specie pushtuese që paraqet kërcënime serioze mjedisore dhe ekonomike.
"Ata po i nxjerrin bufat që gërmojnë nga strofullat e tyre, të cilat janë një specie e rrezikuar këtu në Florida", tha Kannamer.
"Gjatë kësaj valë të ftohti, shumë prej tyre u zhytën në strofullat e breshkave gofer, të cilat janë një specie kyçe me përparësi të lartë ruajtjeje", shtoi ai.
Dëmi shtrihet përtej jetës së egër. Iguanat janë gërmuese agresive, të afta të gërmojnë tunele deri në 50 metra nën tokë, duke çuar në dështime të infrastrukturës, siç janë shembja e trotuareve dhe dëmtimi i ndërtesave, tha Kannamer.
Zvarranikët gjithashtu riprodhohen me shpejtësi, duke lëshuar midis 25 dhe 75 vezë në të njëjtën kohë, me shumë që mbijetojnë deri në moshën madhore.
Gjatë disa ditëve të fundit, Iggy Trap ka punuar për të kapur iguanat e trullosura nga të ftohtit në të gjitha qarqet Miami-Dade, Broward dhe Palm Beach.
"Po i afrohemi pak më shumë se 1,500 të kapura që nga e diela", tha Kannamer.
Gjatë fundjavës, Komisioni i Ruajtjes së Peshqve dhe Jetës së Egër të Floridës u lejoi banorëve të kapnin iguanat e gjelbra dhe t'i transportonin ato në vendet e caktuara të lënies në të gjithë shtetin.
Agjencia tha se kafshët do të eutanizohen në mënyrë humane ose do të transportohen për shitje kafshësh të gjalla.
Zyrtarët e FWC thanë se do të publikojnë shifrat e largimit në të gjithë shtetin, por ekspertët thonë se moti i shkurtër i ftohtë nuk është i mjaftueshëm për të zvogëluar ndjeshëm popullatën pushtuese të iguanave. /Telegrafi/
