Për shkak të tensioneve të ndodhura gjatë protestës së PD-së, një nga protestuesit ka humbur ndjenjat. Nga informacionet paraprake mësohet se i riu nuk është ndjerë mirë për shkak të gazit lotsjellës, pasi nuk ishte i pajisur me maskë.

Të riut iu dha ndihma e parë nga protestuesit e tjerë, ndërkohë që po transportohet tek Trauma.

Nga ana tjetër, protestuesit bashkë me drejtuesit demokratë po afrohen tek selia e PD-së, nga ku kanë shprehur se do vijojnë qëndresën e tyre.

