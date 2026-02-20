I riu humb ndjenjat nga gazi lotsjellës në protestë, transportohet për tek Trauma
Për shkak të tensioneve të ndodhura gjatë protestës së PD-së, një nga protestuesit ka humbur ndjenjat. Nga informacionet paraprake mësohet se i riu nuk është ndjerë mirë për shkak të gazit lotsjellës, pasi nuk ishte i pajisur me maskë.
Të riut iu dha ndihma e parë nga protestuesit e tjerë, ndërkohë që po transportohet tek Trauma.
Nga ana tjetër, protestuesit bashkë me drejtuesit demokratë po afrohen tek selia e PD-së, nga ku kanë shprehur se do vijojnë qëndresën e tyre.
