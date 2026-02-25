Një person (i mitur) është arrestuar pasi që pas një mosmarrëveshje ka therur me thikë një të mitur tjetër.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 13:10, në Pejë.

Tutje bëhet e ditur se viktima ka pranuar tretman mjekësor në Spitalin e Pejës.

“Pejë 24.02.2026-13:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar -i mitur, pasi që pas një mosmarrëveshje ka therur me thikë viktimën mashkull kosovar-i mitur. Viktima ka pranuar tretman mjekësor në Spitalin e Pejës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

