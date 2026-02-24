"I kam ruajtur lopët", Londrimi flet për kohën para se të hynte në Big Brother
Finalistët e këtij edicioni patën mundësinë të shohin nisjen e këtij spektakli së bashku.
Ata panë mbrëmjen e parë të nisjes së këtij formati, ku edhe u bë prezantimi i konkurrentëve.
Në finale tani janë: Ludo Lee, Elijona Binakaj, Londrim Mekaj, Klodian Mihaj dhe Hygerta Sako.
Foto: Instagram
Pasi panë gjithë Prime-n, ata diskutuan dhe patën reagime të ndryshme kur panë veten.
"A e keni parë sa i zi kam qenë, sikur me qenë në soalrium. I kam ruajtur lopët zhveshur. Ka qenë moti shumë i mirë. Dy ditë para kam qenë, jam rrezitur jashtë kam shumë pigment", u shpreh ai.
Londrimi ka folur me krenari për këtë pjesë dhe për kohën se si është rritur në një fshat të Pejës.
Mbetet për t'u parë se kush do të jetë fitues në këtë vit të Big Brother. /Telegrafi/