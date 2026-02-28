Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person ka raportuar se i është hedhur mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë.

Rasti ka ndodhur të premten në Vushtrri, në ora 04:50.

“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se persona të panjohur kanë hedh një mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë së tij. Si pasojë janë shkaktuar dëme materiale, nuk raportohet për të lënduar”, thuhet në raport.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme