I hodhën mjet shpërthyes në oborr, Policia heton rastin në Vushtrri
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person ka raportuar se i është hedhur mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë.
Rasti ka ndodhur të premten në Vushtrri, në ora 04:50.
“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se persona të panjohur kanë hedh një mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë së tij. Si pasojë janë shkaktuar dëme materiale, nuk raportohet për të lënduar”, thuhet në raport.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. /Telegrafi/
