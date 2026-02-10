I ftohti ekstrem në New York City la 18 të vdekur
Një total prej 18 personash kanë vdekur si pasojë e një periudhe moti ekstrem të ftohtë në New York City, tha kryetari i bashkisë.
Që nga fundi i janarit, qyteti ka përjetuar një valë të ftohti, duke përfshirë 13 ditë temperaturash prej 0°C (32°F) ose më poshtë - një nga periudhat më të gjata të motit nën zero që New York ka parë në gjashtë dekada, përcjell Telegrafi.
Gjatë fundjavës, një person tjetër "humbi jetën në rrugët e qytetit tonë", bëri të ditur Zohran Mamdani të hënën, duke shtuar se "çdo jetë e humbur është një tragjedi dhe ne do të vazhdojmë t'i mbajmë familjet e tyre në mendimet tona".
Ndërsa temperaturat pritet të rriten këtë javë, ato mbeten nën mesatare, me Mamdanin që u thotë banorëve të "qëndrojnë të sigurt, të qëndrojnë brenda... [dhe] të vazhdojnë të kujdesen për njëri-tjetrin".
Kryebashkiaku shtoi se që nga 19 janari, kur u njoftua një emergjencë e Kodit Blu - e cila lehtësoi politikat e pranimit për strehimoret e të pastrehëve - rreth 1,400 vendosje ishin bërë në strehimore.
Veç kësaj, 64 dhoma hoteli shtesë iu shtuan kapacitetit të strehimit të qytetit, me të paktën 150 punonjës të tjerë në terren në rrugë, tha Mamdani.
Më 27 janar, Mamdani theksoi se të paktën 10 nga personat që kishin vdekur u gjetën jashtë. Rrethanat e vdekjeve të tjera nuk dihen.
"Ne kemi punuar shumë për t'i mbajtur njujorkezët të sigurt dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Sepse nuk parashikohet të jetë mbi 32 gradë [Fahrenheit] deri nesër, dhe kjo nuk është mot i butë", tha ai.
Shërbimi Kombëtar i Motit i SHBA-së (NWS) bëri të ditur se temperaturat do të rriten në rreth 0C për pjesën më të madhe të javës, pas temperaturave të ngrirjes së vazhdueshme të hënën.
Ai shtoi se temperaturat maksimale ishin normalisht rreth 4C në këtë kohë të vitit.
Një seri 13-ditore temperaturash në 0C ose më poshtë - një nga seritë më të gjata për Qytetin e Nju Jorkut që nga viti 1963 - përfundoi të premten pasi temperaturat u rritën shkurtimisht mbi 0C.
Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Nju Jorkut tregoi se ditët pasuese të të ftohtit ekstrem dhe borës përbënin rreziqe serioze për sigurinë në të gjithë qytetin.
Ajo paralajmëroi se shkrirja e borës dhe akullit mund të binte nga ndërtesat pa paralajmërim dhe se rrugët dhe trotuaret mund të ngrinin përsëri gjatë natës. /Telegrafi/