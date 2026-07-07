E dyshuara për shpërthimin në Monako që la miliarderin ukrainas të në gjendje kritike, është gjetur e vrarë në Kiev
Trupi i një gruaje të dyshuar për përfshirje në tentativën e vrasjes së biznesmenit ukrainas të sanksionuar Vadym Yermolaiev, u gjet pranë Kievit më 6 korrik.
Sipas burimeve të Ukrainska Prava, trupi i gruas u zbulua rreth orës 23:00 të 6 korrikut. Ata thanë se ajo ishte qëlluar për vdekje.
Burimet thanë gjithashtu se gruaja kishte qenë jashtë Ukrainës nga 22 marsi 2025 deri më 1 korrik 2026, transmeton Telegrafi.
Një burim tjetër i zbatimit të ligjit tha se dy të dyshuar ishin ndaluar në lidhje me rastin.
Njëri është një oficer aktiv i Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës, ndërsa tjetri është një ish-oficer i zbatimit të ligjit.
Ndryshe, Vadym Yermolaiev, një biznesmen nga Dnipro, themeloi grupin industrial dhe tregtar Alef dhe është një nga zhvilluesit më të mëdhenj të pronave në qytet.
Ai më parë ishte paraqitur rregullisht në listën e Forbes Ukraine të 100 njerëzve më të pasur të vendit.
Në vitin 2019, ai hoqi dorë nga shtetësia ukrainase në favor të shtetësisë qipriote. /Telegrafi/