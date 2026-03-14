I dëmtohet xhami dhe roleta nga një plumb, Policia po heton rastin në Vushtrri
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në Vushtrri.
Rasti ka ndodhur të premten në ora 17:10, në rrugën “Naip Rashica” në Vushtrri.
“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se i është dëmtuar xhami dhe roleta në dhomën e tij nga një plumb”, thuhet në raport.
Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar gëzhoja si dëshmi materiale.
Rasti po hetohet.
