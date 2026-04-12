Hungarezët votojnë - a po i vjen fundi epokës së Viktor Orban?
Hungarezët filluan të votojnë të dielën në ato që shihen si zgjedhjet më të rëndësishme të vendit në dekada.
Pas një fushate të shënuar nga sulme personale, ngacmime dhe incidente të izoluara dhune, qendrat e votimit u hapën në orën 6 të mëngjesit në atë që shumë analistë e përshkruajnë si një referendum mbi 16 vitet e sundimit të pandërprerë të kryeministrit Viktor Orban.
Orban, i cili ka qeverisur me një supershumicë parlamentare që nga viti 2010, përballet me sfidën më të rëndësishme të karrierës së tij politike nën drejtimin e ish-aleatit Peter Magyar.
“Orban ka fituar vazhdimisht me diferenca të mëdha, kryesisht për shkak të një opozite të fragmentuar”, tha analisti politik Szabolcs Dull për Euronews përpara votimit.
“Këto janë zgjedhjet e para me interesa të vërteta, pasi ai tani përballet me një sfidues të vetëm i cili, sipas sondazheve, është i aftë të fitojë”, shtoi ai.
Sondazhet e fundit sugjeruan një epërsi të fortë për partinë Tisza të udhëhequr nga Peter Magyar, në një ndryshim historik.
Ndryshe, qeveria e Orbanit ka qenë prej kohësh në kundërshtim me Bashkimin Evropian, duke përdorur shpesh fuqitë e tij të vetos.
Në mars, Hungaria bllokoi një paketë kredie prej 90 miliardë eurosh nga BE për Ukrainën për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi tubacionin Druzhba, duke marrë kritika nga disa shtete anëtare.
Orban ka mbajtur gjithashtu lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. /Telegrafi/