Humbja nga Bodo/Glimt lë shumë pasoja te Interi, Chivu konfirmon lëndimin e Lautaros
Trajneri i Interit, Cristian Chivu ka konfirmuar se kapiteni i skuadrës, Lautaro Martinez ka pësuar një dëmtim në ndeshjen e së mërkurës mbrëma ndaj Bodo/Glimt.
Interi humbi 3-1 në një natë të ftohtë në Norvegji ndaj një skuadre të fortë nga Bodo/Glimt, e cila përdori fushën artificiale në avantazhin e saj për të mposhtur Nerazzurrët me një dy golësh të shpejtë në pjesën e dytë.
Duke folur për mediat pas ndeshjes, Chivu e pranoi menjëherë çështjen e pashmangshme në lidhje me fushën, duke thënë se skuadra e tij “u përpoq, pavarësisht fushës”, por gjithashtu pranoi se “nuk është një justifikim, por nuk mund të jem shumë i ashpër me lojtarët”.
Chivu lëshoi gjithashtu një deklaratë mjaft shqetësuese se Lautaro Martinez është “i humbur” dhe kur u pyet të shpjegonte se çfarë nënkuptonte me “i humbur”, ai tha “kjo do të thotë që Lautaro u lëndua, është mjaft serioze”.
"Mendoj se është i lënduar dhe do të mungojë për një kohë", përfundoi trajneri i Interit.
Interi dhe Chivu tani duhet të përgatiten për ndeshjen e kthimit, javën e ardhshme në Giuseppe Mazza. Ata kanë një disavantazh prej dy golash për të kapërcyer dhe nuk mund të fajësohet fusha nëse nuk e përmbysin rezultatin. /Telegrafi/