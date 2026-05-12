Humbja e oreksit nuk është gjithmonë e padëmshme, kushtojini vëmendje këtyre simptomave
Humbja e oreksit shpesh përjetohet si një fenomen kalimtar i shoqëruar me stres, lodhje ose një sëmundje afatshkurtër. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se një rënie e zgjatur ose e menjëhershme e dëshirës për ushqim mund të jetë një sinjal i rëndësishëm i një problemi të caktuar shëndetësor.
Oreksi ndryshon natyrshëm nga dita në ditë, por kur një person vëren se nuk ka dëshirë për të ngrënë për ditë të tëra, anashkalon vaktet ose ndien të përziera me mendimin e ushqimit, është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje shkaqeve të mundshme.
Ndër arsyet më të zakonshme për humbjen e oreksit janë infeksionet virale dhe bakteriale, duke përfshirë gripin, ftohjet dhe viruset e stomakut. Organizmi më pas përqendron energjinë e tij në luftimin e sëmundjes, kështu që ndjenja e urisë zvogëlohet përkohësisht.
Faktorët psikologjikë gjithashtu luajnë një rol të madh. Stresi, ankthi dhe depresioni shpesh ndikojnë në zakonet e të ngrënit. Ndërsa disa njerëz hanë më shumë në situata stresuese, të tjerë humbasin interesin për ushqimin krejtësisht. Lodhja emocionale e zgjatur mund të çojë gjithashtu në humbje serioze të peshës.
Humbja e oreksit mund të lidhet edhe me problemet e tretjes. Gastriti, ulçera në stomak, sëmundjet e mëlçisë, të fshikëzës së tëmthit ose të zorrëve shpesh shkaktojnë një ndjenjë fryrjeje, të përziera dhe shqetësimi pas ngrënies. Në disa raste, një ulje e oreksit mund të tregojë edhe çrregullime hormonale, të tilla si problemet me tiroiden ose diabetin.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet nëse humbja e oreksit shoqërohet me simptoma të tjera si humbje e menjëhershme në peshë, lodhje kronike, dhimbje, ethe ose ndryshime në tretje. Mjekët paralajmërojnë se simptoma të tilla ndonjëherë mund të shoqërohen me gjendje më serioze shëndetësore, duke përfshirë sëmundje kronike ose sëmundje malinje.
Ulja e oreksit është e zakonshme tek të moshuarit dhe mund të shkaktohet nga një metabolizëm më i ngadaltë, përdorimi i ilaçeve ose një dobësim i ndjenjës së nuhatjes dhe shijes. Megjithatë, është ende e rëndësishme të monitorohet marrja e ushqimit për të parandaluar kequshqyerjen dhe dobësinë.
Ekspertët këshillojnë të kërkoni ndihmë mjekësore nëse humbja e oreksit zgjat më shumë se shtatë deri në dhjetë ditë ose nëse ndodh humbje e ndjeshme në peshë pa ndonjë arsye të dukshme. Ekzaminimi në kohë mund të ndihmojë në zbulimin e shkakut dhe parandalimin e zhvillimit të komplikacioneve më serioze.
Edhe pse humbja e rastit e oreksit nuk është domosdoshmërisht një shkak për shqetësim, trupi shpesh dërgon sinjale që nuk duhen injoruar. Monitorimi i rregullt i gjendjes shëndetësore të dikujt dhe kushtimi i vëmendjes ndaj ndryshimeve në trup mbeten çelësi për ruajtjen e shëndetit.