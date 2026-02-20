Hoxha: Po i zgjidhim në mënyrë të përhershme nevojat infrastrukturore të banorëve të Sarajit
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, sot mori pjesë në fillimin e ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit atmosferik për banorët e fshatit Llaskarcë në komunën e Sarajit.
“Po bëjmë një kthesë në mënyrën se si e trajtojmë gjendjen në terren. Qëllimi është t’i zgjidhim në mënyrë të përhershme problemet infrastrukturore”, deklaroi Hoxha.
Investimi në Llaskarcë për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit atmosferik kap vlerën prej 85 milionë denarësh, mjete të siguruara nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, dhe është pjesë e një pakete më të gjerë projektesh me të cilat në mënyrë sistematike po zgjidhen problemet shumëvjeçare të qytetarëve në komunën e Sarajit.
Siç njofton MMJPH-së, së shpejti do të fillojë edhe rregullimi i Lumit të thatë, me çka do të sigurohet një zgjidhje e përhershme për uljen e rrezikut nga përmbytjet në vendbanimet e kësaj komune.