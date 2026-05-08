Honor 600 - telefoni që synon të rishkruajë klasën e mesme
Honor ka prezantuar modelin e ri Honor 600, një smartphone që synon të vendosë standarde të reja në segmentin e mesëm, duke kombinuar performancë solide, dizajn modern dhe funksione të avancuara të inteligjencës artificiale.
Sipas një testi të publikuar nga media teknologjike, Honor 600 përfaqëson filozofinë e re të kompanisë, e cila fokusohet në pajisje të balancuara, të lehta për përdorim dhe me përvojë të qëndrueshme, pa u mbingarkuar me specifika të panevojshme.
Telefoni vjen me ekran AMOLED 6.6 inç me rifreskim 120 Hz dhe ndriçim shumë të lartë, që siguron dukshmëri të mirë edhe në dritë të fortë.
Në aspektin e performancës, ai fuqizohet nga procesori Snapdragon 7 Gen 4, i cili ofron funksionim të rrjedhshëm në përdorimin e përditshëm dhe lojërat mesatare.
Një nga pikat më të forta të pajisjes është bateria me kapacitet 6.400 mAh, e cila siguron autonomi deri në dy ditë përdorim, ndërsa mbështet karikim të shpejtë 80W.
Në aspektin fotografik, kamera kryesore 200 MP jep rezultate të mira, sidomos në kushte të dobëta ndriçimi, ndërsa sistemi i stabilizimit optik ndihmon në ruajtjen e detajeve.
Pajisja përfshin gjithashtu funksione të inteligjencës artificiale, si konvertimi i fotografive në video.
Honor 600 vjen me sistemin MagicOS 10 dhe mbrojtje të lartë IP68/IP69 ndaj ujit dhe pluhurit, duke e bërë më rezistent se shumica e pajisjeve në këtë kategori.
Në përgjithësi, Honor 600 shihet si një opsion i fuqishëm në segmentin e mesëm, duke ofruar një balancë mes çmimit, performancës dhe veçorive moderne. /Telegrafi/