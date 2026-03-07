Honda tërheq mbi 65 mijë vetura për shkak të defekteve në ekrane
Honda po tërheq 65,135 crossover-a për shkak të disa defekteve në softuer.
Automjetet e prekura mund të kenë ekrane bosh të instrumenteve dhe të sistemit infotainment, duke e bërë të pamundur që shoferët të shohin shpejtësinë e tyre, dritat paralajmëruese dhe kamerën e pasme.
Tërheqja prek Honda Prologue të vitit 2024 dhe Acura ZDX të vitit 2024.
Honda filloi të hetonte problemin për herë të parë në qershor të vitit 2024, por pati vështirësi.
Prodhuesi i automjeteve vazhdoi hetimin e tij, duke marrë informacion në dhjetor 2025 që tregonte se gjashtë defekte të softuerit lidheshin me problemin.
Në shkurt, përcaktoi se defekti nuk përputhej me Standardet Federale të Sigurisë së Automjeteve dhe lëshoi njoftimin për tërheqje. /Telegrafi/
