Honda Prelude, Ford Mustang, Mazda MX-5 Miata e Subaru BRZ, cila coupe prej 40 mijë dollarësh është më e mira?
Honda Prelude e ‘rilindur’ e vitit 2026 vizitoi së fundmi pistën e testimit Edmunds. Me çmimin e saj fillestar prej 43,650 dollarësh, Prelude konkurron me një numër të tjerë sportivë me dy dyer.
Kështu u soll përsëri në pistë, së bashku me Ford Mustang, Mazda MX-5 Miata dhe Subaru BRZ. Nëse jeni në kërkim të një veture me dy dyer, ka disa mundësi vërtet të shkëlqyera, transmeton Telegrafi.
Prelude vjen vetëm në një drejtim, por konkurrentët e tij ofrohen në disa konfigurime të ndryshme. Për këtë provë, ne e rendisim Prelude kundër Ford Mustang EcoBoost, Mazda MX-5 Miata RF Club dhe Subaru BRZ.
Ja se si performuan në testim me instrumente. Dita në pistë zbuloi se secila prej këtyre coupe sjell diçka të ndryshme në tryezë, e cila do t'u tërheqë blerësve të ndryshëm. Kjo e bën të vështirë shpalljen e një fituesi formal. Në varësi të prioriteteve tuaja, ja pse duhet të blini secilën makinë.
Subaru BRZ tS: Makina më e mirë për shofer
Performanca e Subaru-së në drejtim shkëlqen vërtet. Mënyra se si hunda zhytet poshtë në një kthesë është mbresëlënëse; BRZ ka drejtimin më të shpejtë dhe ekuilibri i makinës është aq i mirë sa mund ta hidhni atë në kthesa dhe të dilni nga ana tjetër e drejtuar në drejtimin e duhur.
Pezullimi është sigurisht në anën e gabuar të ngurtësisë për drejtimin e përditshëm, por kompromisi është se po merrni një makinë sportive të mirëfilltë.
BRZ - ose kushëriri i saj, Toyota GR86 - është zgjedhja më e mirë nëse dëshironi një makinë të pastër për shofer. Dhe madje mund të vendosni një set të plotë gomash specifike për pistë brenda.
Mazda MX-5 Miata RF: Luftëtari i fundjavës
Mënyra se si Miata manovron ka një butësi delikate, dhe kjo është e qëllimshme: Mund të ndjeni vërtet gjithçka që Miata po bën në rrugë.
Të qenit në gjendje të ndjeni transferimin e peshës së makinës ju jep një ide më të mirë të momentit të saktë për ta kthyer makinën në punë për të ruajtur vrullin tuaj.
Kjo është një domosdoshmëri me atë motor me katër cilindra me aspirim natyral nën kapuç - duhet ta mbani atë në fuqi për të përfituar sa më shumë nga fuqia e tij modeste.
Ashtu si BRZ, Miata ka drejtim fantastik. Është i drejtpërdrejtë me shumë reagime pavarësisht nëse jeni në qendër apo duke lëvizur nëpër një kthesë.
Kjo makinë testimi është gjithashtu e pajisur me një transmision manual me gjashtë shpejtësi; ka një prerje në mënyrën se si lëviz nëpër marshet që vërtet i shton përvojës.
BRZ mund të jetë arma më e mirë për ditën e pistës, por Miata do të jetë më argëtuese në rrugët malore ose bregdetare - veçanërisht me çatinë e ulur.
Honda Prelude: Shoferi i përditshëm
Nëse do të na duhej të zgjidhnim një makinë si mjetin kryesor të transportit, ajo do të ishte Prelude. Është më praktike se Mazda dhe Subaru dhe vjen me një bonus të madh: 44 mpg të kombinuara. Gjithashtu ka interierin më të mirë të kësaj katërsheje deri më tani, me ulëse të shkëlqyera dhe materiale premium.
Po, shpejtësia në vijë të drejtë e Prelude është një zhgënjim. Por ashtu si BRZ dhe Miata, kjo është më shumë një makinë me moment, dhe sapo të nisesh, argëtimi është në ruajtjen e asaj shpejtësie.
Prelude kishte stabilitet dhe ndjesi të shkëlqyer drejtimi. Është për t’u habitur ë Prelude kishte numrin më të mirë të skidpad-eve të grupit, një shenjë e aftësisë së saj në manovrim.
Modaliteti i drejtimit S+ i Prelude me ndërrimet e simuluara të marsheve mund të kishte qenë i ndërlikuar pasi nuk ka një transmision të vërtetë.
Por në të vërtetë përmirëson përvojën e drejtimit. Koha e Prelude për të përshpejtuar nga 0 në 100 kmh zvogëlohet me një sekondë të plotë kur S+ është i ndezur, por është shumë argëtuese për t’u përdorur në një rrugë me kthesa.
Ford Mustang EcoBoost: Më i shpejtë se të tjerët
Mustang është makina më e fuqishme këtu, dhe shënoi një kohë nga 0 në 100 kmh rreth një sekondë më shpejt se Mazda dhe Subaru dhe 2 sekonda përpara Prelude.
Motori me katër cilindra me turbo i Mustang jep mirë fuqinë e tij, me pjesën më të madhe të çift rrotullues që vjen më poshtë në diapazonin e xhiros. Kjo do të thotë që, ndryshe nga BRZ dhe Miata, nuk keni nevojë ta shtrydhni atë për të filluar shpejt.
Përveç kësaj, megjithatë, nuk ka shumë gjëra që na pëlqejnë te Mustang. Ose duhet të them, te ky Mustang. Ford nuk ofron më paketën e performancës në Mustang me motorin me turbo, kështu që nuk keni qasje në përmirësimet e pezullimit, frenimit dhe gomave që bënit dikur.
Si rezultat, manovrimi, frenimi dhe shkathtësia e Fordit janë një hap i qartë prapa të tjerëve në këtë grup. Ka shumë rrotullim të karrocerisë gjatë kthesave dhe nënkthim të konsiderueshëm kur hyn në një kthesë, ku e ndjen vërtet peshën e makinës në gomat e përparme, dhe si rezultat, hunda shtyhet gjerësisht.
Sigurisht, Ford së shpejti do të lançojë Mustang RTR, i cili kombinon disa pajisje manovrimi nga Dark Horse me motor V8 me motorin EcoBoost me katër cilindra. Ky version mund t'u japë këtyre kupeve të tjera një garë më të mirë për paratë e tyre.
Megjithatë, për momentin, do t'i zgjidhnim të tre konkurrentët e tij mbi Mustang. Prelude është ai që do të ngasim çdo ditë, por Mustang dhe BRZ ofrojnë më shumë argëtim për paratë e tyre. /Telegrafi/
