Honda anulon tre modele elektrike
Ishte më pak se një vit më parë kur Honda e rishpiku Acura RSX si një crossover elektrik, por vetura elektrike u shua.
Ishte planifikuar të dilte në shitje më vonë këtë vit, por kjo nuk po ndodh më.
Së bashku me dy automjete elektrike me logon Honda, RSX është pezulluar zyrtarisht.
Zhvillimi është ndalur dhe lansimi në treg është anuluar krejtësisht.
SUV-i 0 dhe Sedan 0 po ndjekin gjithashtu rrugën e Acuras për shkak të përdorimit më të ngadaltë se sa pritej të automjeteve elektrike në Amerikën e Veriut.
Kompania thotë se opsione të tjera u morën në konsideratë përpara se të merrej vendimi për të hequr dorë nga të tre automjetet elektrike.
Në thelb, Honda dëshiron të ulë humbjet e saj, duke supozuar se të tre modelet nuk do të kishin qenë mjaftueshëm të njohura për të justifikuar investimin. /Telegrafi/