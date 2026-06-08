Holanda tërhiqet nga programi i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar për trajnimin e trupave ukrainase
Holanda po i jep fund pjesëmarrjes së saj në Operacionin Interflex, programin e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar që trajnon trupat ukrainase, ndërsa iniciativa kalon nga trajnimi bazë ushtarak në mësimdhënie të specializuar.
Qershori 2026 shënon përvjetorin e katërt të Operacionit Interflex, programit shumëkombësh të trajnimit të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, sipas të cilit mbi 63,000 anëtarë të shërbimit ukrainas janë trajnuar si ushtarë këmbësorie, komandantë dhe instruktorë.
Viti i pestë i programit do të shënojë fillimin e një faze të re të fokusuar në trajnimin e specializuar që synon ndërtimin e aftësive afatgjata, transmeton Telegrafi.
Korniza e re e trajnimit do të përfshijë trajnimin e instruktorëve të helikopterëve, të diplomuarit e parë të të cilit e përfunduan kursin muajin e kaluar, si dhe fusha të tjera si trajnimi mjekësor dhe inxhinierik.
Fundjavën e kaluar, në Mbretërinë e Bashkuar u mbajt një ceremoni për të shënuar katër vjet bashkëpunim ndërkombëtar brenda programit.
Përfaqësues ukrainas gjithashtu morën pjesë në këtë ngjarje. Delegatët falënderuan të gjitha vendet pjesëmarrëse dhe u dhanë çmime disa anëtarëve të shërbimit për kontributet e tyre.
"Për Holandën, ky rotacion trajnimi shënon përfundimin e kontributit të saj në Operacionin Interflex. Programi vetë vazhdon nën udhëheqjen e Mbretërisë së Bashkuar në një fazë të re, me fokusin që zhvendoset nga trajnimi bazë në shkallë të gjerë në mësimdhënie të specializuar. Prandaj, mbështetja ndërkombëtare për Ukrainën vazhdon pa ndërprerje, por në një formë që pasqyron nevojat aktuale të Forcave të Armatosura të Ukrainës", u tha ndër tjera.
Holanda do të vazhdojë të kontribuojë në trajnimin e trupave ukrainase përmes formateve të tjera, duke përfshirë Misionin e Ndihmës Ushtarake të BE-së në mbështetje të Ukrainës (EUMAM). /Telegrafi/