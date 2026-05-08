Hipervetura e Redbull drejt realitetit - i afrohet debutimit
Hipervetura RB17 e Red Bull është një hap më afër realitetit.
Kompania ka filluar montimin përfundimtar të njësisë së parë, me dërgesat që pritet të fillojnë pranverën e ardhshme.
Në një intervistë me Autocar, shefi i programit të veturës, Rob Bray, tha se Red Bull do të fillojë të kryejë seanca testimi dhe zhvillimi "brenda pak javësh".
Red Bull prezantoi hiperveturën e projektuar nga Adrian Newey, e cila është vetëm për në pistë, në Festivalin e Shpejtësisë në Goodwood 2024.
RB17 fuqizohet nga një motor V12 4.5 litra. Ai ofron 1,000 kuaj fuqi, por nuk është i vetmi që fuqizon hiperveturën.
RB17 është një hibrid, me një motor elektrik prej 200 kuajsh në kutinë e shpejtësisë Xtrac që e çon fuqinë totale të veturës në 1,200 kuaj fuqi.
Vetura pritet të peshojë pak më pak se 900 kg dhe të arrijë shpejtësinë 320 km/h. /Telegrafi/