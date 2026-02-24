Hill: Nuk kam njohuri për ndonjë krim të kryer nga Hashim Thaçi
Ambasadori amerikan Christopher Hill ka folur për UÇK-në, ish-presidentin Hashim Thaçi dhe procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë, duke sqaruar rolin e tij në këtë çështje.
Në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, Hill tha se prokuroria kishte për qëllim të vërtetonte përgjegjësinë komanduese të Thaçit dhe të lidhte atë me çdo krim të mundshëm të kryer gjatë konfliktit në Kosovë.
“Ashnjëherë nuk pashë një shembull të tillë. Nuk jam në dijeni të asnjë rasti konkret kundër Thaçit. Prandaj ndjeva se duhej të shkoja në Hagë dhe të rrëfeja atë që dija. Ju them qartë, nuk kam njohuri për asnjë krim të kryer nga z. Thaçi, dhe për këtë shkova”, tha ambasadori.
Deklarata e Hill vjen ndërsa vazhdon procesi gjyqësor në Hagë, duke ngjallur interes dhe debate për përgjegjësinë e udhëheqësve politikë gjatë luftës në Kosovë.