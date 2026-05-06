Henry zbulon tri kombëtaret favorite për Kupën e Botës 2026
Legjenda franceze, Thierry Henry ka vlerësuar ekipet kombëtare para nisjes së Kupës së Botës 2026, teksa nuk ka hezituar të tregojë tre emra që ai mendon se do ta thonë fjalën e fundit për titullin e kampionit botëror.
Si një ish-sulmues legjendar i kombëtares franceze dhe një nga sulmuesit më të frytshëm në historinë e futbollit, Henry mbetet një zë i shquar në këtë sport.
I njohur për mprehtësinë e tij taktike dhe karrierën e tij të shkëlqyer ndërkombëtare, ai kohët e fundit ofroi analizën e tij mbi pretendentët kryesorë për turneun e ardhshëm global.
Renditja e fuqive në Kupës së Botës 2026: Nga Franca te Spanja, Gjermania dhe Brazili - kush kryeson listën e favoritëve?
"Duhet ta respektosh Argjentinën sepse ata janë kampionët në fuqi të botës. Ata janë ende një ekip i fortë dhe Messi është numri 10 i tyre", ka thënë fillimisht Henry.
Më pas, Henry vlerësoi kandidatët e tjerë për zgjedhjet paraprake, përfshirë kombin e tij.
"Pastaj jemi ne, Franca. Kemi një ekip të shkëlqyer dhe kemi luajtur në dy finale radhazi. Dhe pastaj është Spanja. Më habit fakti që, pavarësisht lojtarëve, ata gjithmonë veprojnë në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin stil tërheqës, dhe është shumë e vështirë t'ua marrësh topin".
Ikona shprehu besim të madh në trajektoren e ekipit kombëtar francez.
"Arritjet e Francës janë shumë mbresëlënëse. Në shtatë Kupat e Botës të fundit, kemi arritur në finalen katër herë. Kjo është e pabesueshme. Pra, po, jam optimist", përfundoi ish-ylli francez. /Telegrafi/