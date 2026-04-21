Heidi Klum me veshje të guximshme dhe teatrale: A ishte stil apo teprim?
Në premierën e filmit “The Devil Wears Prada 2” u shfaq edhe supermodelja e njohur Heidi Klum. Shumëkujt nuk i pëlqeu krijimi ekstravagant me prerje anësore, që disa e quajtën të papërshtatshëm
Ajka e botës së shoubizit dhe industrisë së argëtimit u mblodh mbrëmë në Lincoln Center, në premierën spektakolare të vazhdimit të hitit global The Devil Wears Prada. Në qendër të vëmendjes ishin, natyrisht, yjet kryesore – Meryl Streep, Anne Hathaway dhe Emily Blunt, por vëmendje të madhe morën edhe të ftuara si Anna Wintour apo Lady Gaga, të cilat shkëlqyen me paraqitjet e tyre glamuroze. Kjo, megjithatë, nuk mund të thuhej për atë që u pa te Heidi Klum.
Nuk është çudi që prej orësh po komentohet në rrjetet sociale, ku nuk munguan kritikat ndaj modeles gjermane, e cila sipas shumë komenteve edhe një herë e humbi drejtimin stilistik. Nuk dihet si do të kishte reaguar Anna Wintour, por personazhi Miranda Priestly me siguri do të kishte ngritur sytë. Ndërsa Karl Lagerfeld, i cili dikur kishte komente të ashpra për bashkëkombësen e tij, ndoshta do të kishte pasur edhe më shumë për të thënë.
Në premierën e pjesës së dytë të filmit, ajo u shfaq me një fustan të gjatë me prerje asimetrike dhe nuancë të pazakontë blu-jeshile, me hapje të gjera anash që zbulonin se nuk mbante sytjena, por sipas shumë komentuesve jo në mënyrën më elegante, transmeton Telegrafi.
“Kjo grua e ka humbur plotësisht kontrollin”, “Pse ke veshur një tendë?”, “Një person që merret me modë nuk duhet ta lejojë këtë”, “Nuk ka pasur kurrë stil”, “Duket si perde e viteve shtatëdhjetë”, “Koha të rrish në shtëpi me nipërit”, “Grua e bukur – fustan i tmerrshëm”, “E papërshtatshme për këtë ngjarje” – ishin vetëm disa nga komentet. Natyrisht, pati edhe nga ata që e vlerësuan paraqitjen, por ishin në pakicë.
Heidi Klum nuk duket se shqetësohet nga kritikat, edhe pse shumë prej tyre janë fyese. Është vërejtur se kohët e fundit po zgjedh gjithnjë e më shpesh ekstravagancën dhe provokimin, ndonjëherë në kufijtë e shijes së mirë.
Disa e kanë komentuar edhe ndryshimin në peshë, për të cilin vitin e kaluar madje u përfol se ishte shtatzënë. Ajo iu përgjigj këtyre thashethemeve duke thënë: “Rrobat më janë ngushtuar sepse jam në menopauzë. Natyrisht që nuk jam shtatzënë.”
Sido që të jetë, edhe mbrëmë në New York City ajo arriti të tërhiqte vëmendjen mbi vete. /Telegrafi/