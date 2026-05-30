Bermudat, zgjedhja më elegante dhe më praktike e sezonit
Bermudat janë të rehatshme, të lehta dhe ideale për verën. Për më tepër, ato zgjasin vizualisht siluetën dhe krijojnë një pamje elegante
Nuk kemi asgjë kundër pantallonave shumë të shkurtra, të cilat për një kohë të gjatë kanë qenë ndër trendet kryesore. Megjithatë, çdo modë ka momentin e vet. Këtë verë, vëmendja po zhvendoset drejt bermudave të rehatshme dhe elegante, një prerje që duket po aq mirë sa është e këndshme për t’u veshur.
Bermudat, një nga trendet kryesore të verës
Me prerjen që arrin deri te gjunjët, bermudat arrijnë atë që pak modele e bëjnë me kaq lehtësi: janë të ajrosura, të rehatshme dhe shumë elegante njëkohësisht. Të kombinuara me një këmishë ose bluzë të bukur, ato mund të bëhen lehtësisht pjesë e stilit të punës, gjë që nuk mund të thuhet gjithmonë për modelet shumë të shkurtra, transmeton Telegrafi.
Nga xhinsi te lini: bermudat ofrojnë mundësi të pafundme kombinimi
Sigurisht, jo të gjitha bermudat janë të njëjta. Ato vijnë në versione nga xhinsi i fortë, materiale më fine, lini i lehtë, madje edhe lëkura. Disa modele arrijnë deri te gjuri, ndërsa shumica përfundojnë pak mbi të.
Mbizotërojnë nuancat e çelëta verore, por po aq bukur duken edhe në të kaltër elegante apo në të kuqe më të theksuar. Përveçse janë të rehatshme, bermudat i shkojnë shumë figurës dhe tërheqin vëmendjen pa mundim.
Një nga përparësitë më të mëdha të tyre është përshtatshmëria. Me një xhaketë dhe çantë elegante duken krejt ndryshe sesa me sandale me taka, bluzë të shkurtër apo atlete. Pavarësisht stilit, bermudat i japin çdo kombinimi një ndjesi verore, lehtësi dhe vetëbesim të natyrshëm.
Duke shikuar koleksionet e reja, vëmendjen e tërheqin sidomos bermudat nga xhinsi, të cilat çdo veshjeje i japin karakter dhe një prekje personale. Spikatin modelet nga denimi i fortë pambuku, me këmbë asimetrike dhe thekë, që menjëherë bien në sy.
Po aq efektive janë edhe bermudat e çelëta nga xhinsi natyral, i papërpunuar, pa zbardhje dhe pa ngjyrosje shtesë, si dhe modelet me motiv leopardi, që vazhdojnë të jenë shumë të pëlqyera nga ato që duan zgjedhje më të guximshme mode.
Bermudat nga pëlhurat e lehta dëshmojnë se ky model mund të duket shumë elegant. Veçanërisht dallohen modelet e lirshme me pala, të punuara nga materiale fine në nuanca të çelëta verore, ku bezha është imponuar si favorit absolut i sezonit.
Për një pamje më të sofistikuar, zgjedhje e shkëlqyer janë edhe bermudat ngjyrë kafe të errët, të cilat duken luksoze dhe përshtaten lehtë si në kombinimet e ditës, ashtu edhe në ato të mbrëmjes.
