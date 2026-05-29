Këpucët më elegante të sezonit janë kthyer: Princesha Charlene tregoi pse duken kaq bukur edhe në të bardhë
Princesha Charlene shkëlqeu në një ngjarje në Monaco me një fustan midi me motive blu e të bardha, por njohësit e modës nuk lanë pa vërejtur as këpucët që pritet të dominojnë edhe këtë sezon
Në ngjarjen Monaco Blue Initiative, ajo u shfaq me një fustan të veçantë blu e të bardhë, që përshtatej në mënyrë ideale me estetikën e luksit të heshtur. Pamja u kompletua me këpucë të bardha slingback, një nga trendet më të mëdha rikthyese të sezonit.
Princesha Charlene prej vitesh kultivon një stil të sofistikuar dhe të pastër, ndërsa paraqitja e saj e fundit vetëm sa konfirmoi pse konsiderohet një nga aristokratet më të veshura mirë në Evropë.
Për këtë paraqitje, Charlene zgjodhi një krijim të ri të brendit Sara Roka, modelin "Nydia85", në kombinim blu e të bardhë, me ornamente tërheqëse. Fustani me prerje këmishë ia theksonte belin falë rripit grosgrain në ngjyrë blu të errët, ndërsa silueta midi e lehtë i dha gjithë dukjes një dozë elegance verore.
Stilin e plotësoi me çantën ikonike Dior Lady Perla në ngjyrë të bardhë, të cilën e kishte mbajtur edhe më herët, por vëmendjen kryesore të njohësve të modës e tërhoqën këpucët, transmeton Telegrafi.
Charlene mbathi slingback salonke "Ascent 55" nga Gianvito Rossi, prej lëkure të bardhë, një model që këtë sezon po rikthehet fuqishëm mes këpucëve më të dëshiruara. Salonket me thembër të hapur muajt e fundit po dominojnë koleksionet e shtëpive luksoze dhe stilin e rrugës, sepse bashkojnë feminitetin, komoditetin dhe elegancën e përjetshme.
Veçanërisht efektive duken pikërisht në variantin e bardhë. Edhe pse shumë gra ende i konsiderojnë si model të vështirë për kombinim, slingback salonket e bardha i japin veshjes freski dhe një dozë minimalizmi luksoz, ndërsa Charlene i kombinoi në mënyrë të përsosur.
I gjithë stili mbeti besnik ndaj estetikës së saj të njohur të luksit të heshtur, që mbështetet në materiale cilësore, prerje të rafinuara dhe detaje të përmbajtura. Në vend të teprimit trendi, princesha zgjedh klasiken me një prekje moderne, prandaj paraqitjet e saj të modës tërheqin rregullisht vëmendje.
Me një gjerdan diskret me perla dhe flokë të mbledhur në një topuz të lëmuar, Charlene dëshmoi edhe një herë se ndonjëherë pikërisht eleganca e përmbajtur lë përshtypjen më të fortë. /Telegrafi/