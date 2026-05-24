Veshjet më të bukura në Festivalin e Kanës meritojnë çmimin e tyre
Nga fustanet transparente te eleganca klasike, tapeti i kuq u kthye në një pistë mode ku çdo paraqitje kërkonte duartrokitje
Festivali i Kanës për vitin 2026 ka përfunduar, por jehona e paraqitjeve në tapetin e kuq vazhdon ende. Për dy javë me radhë, yje të filmit, modës dhe botës së spektaklit zbritën në Croisette për premiera, gala dhe ngjarje të mëdha, deri në ndarjen e çmimit kryesor të festivalit, Palmës së Artë.
Por këtë vit, krahas filmave, vëmendjen e rrëmbyen edhe veshjet. Shumë të ftuar u shfaqën me kombinime aq të kuruara, sa dukeshin sikur meritonin një çmim më vete.
Trendi që sfidoi rregullat
Një nga tendencat më të dukshme ishte rikthimi i fustaneve transparente. Edhe pse festivali ka tentuar gjatë viteve të fundit ta kufizojë këtë stil, shumë yje nuk hoqën dorë nga veshjet e guximshme.
Bella Hadid, Kristen Stewart dhe Daisy Edgar-Jones ishin ndër emrat që përfshinë materiale të tejdukshme në paraqitjet e tyre. Kristen Stewart spikati me një fustan të thurur Chanel nga Matthieu Blazy, të kombinuar me atlete të zeza, duke sjellë një përzierje mes elegancës dhe rehatisë moderne, trasnmeton Telegrafi.
Bella Hadid në Prada
Eleganca e kostumeve të kuruara
Në anën tjetër të spektrit, shumë të ftuar zgjodhën kostume elegante dhe prerje të rafinuara. Cara Delevingne u shfaq me një set Tom Ford nga Haider Ackermann, të kombinuar me bluzë rrjetë, ndërsa Anja Rubik solli një nga paraqitjet më elegante me stilin klasik “le smoking” nga Saint Laurent.
Cara Delevingne në Tom Ford
Ky trend dëshmoi se në Kanë nuk triumfojnë vetëm fustanet madhështore. Edhe kostumet, kur janë të menduara mirë, mund të kenë po aq fuqi dhe shkëlqim në tapetin e kuq.
Magjia e Hollivudit të vjetër
Mes veshjeve transparente dhe kostumeve moderne, një tjetër grup yjesh iu kthye elegancës së përjetshme të Hollivudit të vjetër. Simone Ashley, Barbara Palvin dhe Havana Rose Liu zgjodhën silueta klasike, fustane të gjata dhe forma që kujtonin epokën më glamuroze të kinemasë.
Barbara Palvin në Miu Miu
Këto paraqitje i dhanë festivalit një ndjesi nostalgjie dhe madhështie, duke iu përshtatur në mënyrë të përkryer historisë dhe traditës së Kanës.
E bardha, ngjyra e pastërtisë dhe luksit
Një tjetër detaj që ra në sy ishte paleta e bardhë. Taylor Russell me Dior dhe Emma Mackey me Louis Vuitton zgjodhën veshje të bardha, të pastra dhe minimaliste, duke treguar se thjeshtësia mund të jetë po aq mbresëlënëse sa edhe veshjet më të guximshme.
Në një tapet të kuq të mbushur me ngjyra, shkëlqim dhe detaje dramatike, e bardha solli qetësi, elegancë dhe luks të heshtur.
Kur moda merr çmimin e vet
Festivali i Kanës mbetet një nga skenat më të rëndësishme të kinemasë botërore, por çdo vit ai dëshmon se është edhe një arenë e madhe mode. Paraqitjet e vitit 2026 e konfirmuan këtë më së miri.
Nga Bella Hadid te Kristen Stewart, nga Taylor Russell te Cara Delevingne, yjet sollën veshje që nuk u harruan lehtë. Dhe nëse Palma e Artë i takon filmit më të mirë, tapeti i kuq këtë vit kishte padyshim fituesit e tij të modës.
Kristen Stewart në Chanel
Demi Moore në Gucci
Tilda Swinton në Chanel
Cate Blanchett në Louis Wuitton
Charlotte Gainsbourg në Saiunt Laurent
Chloé Zhao në Schiaparelli
Daisy Edgar-Jones në Balenciaga
Taylor Russell në Dior
Diane Kruger në Givenchy
Ema Mackey në Louis Vuitton
Riley Keough në Chanel
Anja Rubik në Saint Laurent
