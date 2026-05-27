Ivanka Trump me dukjen që bashkon luksin e heshtur dhe stilin boho: Kompleti transparent që mori vëmendjen
Ivanka Trump ka publikuar një seri fotografish nga pushimet luksoze, ku po qëndron me bashkëshortin Jared Kushner, familjen dhe miqtë, por vëmendjen në internet e mori pothuajse menjëherë një fotografi e vetme
Mes pamjeve nga plazhi, dërrasave të surfimit, perëndimeve të diellit dhe çasteve familjare, më së shumti ra në sy kombinimi i saj veror, i cili përputhet në mënyrë të përkryer me estetikën që rrjetet sociale po e adhurojnë aktualisht: luks i çlirët, që duket sikur nuk është menduar shumë.
Në fotografi, Ivanka shihet me një komplet transparent ngjyrë blu të errët, me dy pjesë, të veshur mbi bikini. Pjesa e sipërme është një bluzë e shkurtër me mëngë të gjera e të gjata, në stil të theksuar boho: e lehtë, e lirshme dhe mjaftueshëm transparente për t’u dukur tërheqëse pa e tepruar. Pjesa e poshtme është e thjeshtë, me bel të ulët, por pikërisht kjo thjeshtësi e bën gjithë dukjen edhe më efektive.
Komentet poshtë publikimit shumë shpejt u shndërruan në një forum të vogël mode.
“Figurë jashtëzakonisht e mirë”, “Jam e fiksuar pas stilit të saj”, “Duket joreale”, “Pamja më e bukur e pushimeve që kam parë këtë verë”, ishin vetëm disa nga komentet që u radhitën poshtë fotografive.
Shumë ndjekës vunë re se Ivanka vitet e fundit po zgjedh gjithnjë e më shpesh këtë lloj stili: glamur më natyral, tone neutrale, materiale të lehta dhe kombinime që duken të pakomplikuara, por shumë të shtrenjta. Atë frymë të “luksit të heshtur” tani e ka zhvendosur edhe në plazh, transmeton Telegrafi.
Stili boho që është rikthyer më fuqishëm se kurrë
Ajo që e bën edhe më interesante këtë paraqitje është fakti se estetika boho këtë verë është rikthyer fuqishëm. Pëlhurat transparente, kompletet e punuara me grep, beli i ulët dhe mëngët e gjera sërish po dominojnë Instagramin, ndërsa veshja e Ivankës duket si një ndërthurje e drejtpërdrejtë mes stilit luksoz të resorteve dhe trendeve të fillimviteve 2000.
Megjithatë, arsyeja kryesore pse njerëzit nuk po ndalen së shpërndari këtë fotografi nuk është vetëm veshja, por mënyra si duket ajo në të.
Figura e saj u bë tema kryesore e komenteve, sidomos sepse Ivanka prej vitesh njihet për një regjim të disiplinuar mirëqenieje. Dihet se ushtron, kujdeset për ushqimin dhe parapëlqen një stil aktiv jetese, ndërsa në këtë fotografi kjo ishte pothuajse e pamundur të mos vihej re.
Fotografitë kanë pikërisht atmosferën për të cilën njerëzit i pëlqejnë publikimet e të famshmëve. Nuk ka prodhim të tepruar glamuroz, nuk ka luks agresiv dhe as përpjekje që gjithçka të duket e planifikuar në mënyrë të përsosur.
Përkundrazi, i gjithë albumi duket si përzierje çastesh spontane, miqsh, deti, dielli dhe veshjesh që javët e ardhshme shumëkush do të përpiqet t’i gjejë në Pinterest dhe TikTok.
Dhe ndoshta pikërisht ky është sot luksi më i madh në internet: të dukesh e kuruar, e shtrenjtë dhe krejtësisht e çlirët në të njëjtën kohë. /Telegrafi/