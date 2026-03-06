Haxhiu njofton deputetët për dekretin e presidentes për shpërbërjen e Kuvendit
Kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, i ka njoftuar deputetët për dekretin e Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpërbërjen e Legjislaturës së Dhjetë dhe hyrjen në fuqi me rastin e nënshkrimit të tij.
Në një shkresë zyrtare për deputetët e Kuvendit, kryetarja Haxhiu u ka bashkëngjit dekretin e presidents.
Po ashtu, ajo ju deputetëve iu ka bashkëngjit edhe regjistrimin e kërkesës me numër K.068/26 të Gjykatës Kushtetuese të bërë nga Kryetarja e Kuvendit dhe nëntë (9) deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së ,,Procedurës për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.
