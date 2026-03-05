Haxhiu, mirëpret amendamentet e Osmanit që presidenti i vendit të zgjidhet nga populli
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka njoftuar se ka proceduar në Kuvendi i Kosovës amendamentet kushtetuese që parashohin zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit nga qytetarët.
Osmani ka deklaruar se ky hap vjen si përgjigje ndaj, siç ka thënë ajo, dështimeve të njëpasnjëshme në zgjedhjen e kreut të shtetit nga deputetët në Kuvend.
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka mirëpritur amendamentet që presidenti i vendit të zgjidhet nga populli.
“Sapo i pranova amendamentet kushtetuese nga Presidentja Vjosa Osmani, të cilat parashohin që Presidenti/Presidentja të zgjidhet drejtpërdrejt nga populli. Në këtë mënyrë eliminohen ngërçet që po e pengojnë funksionimin e institucioneve dhe që po e pamundësojnë stabilitetin e tyre”, ka shkruar Haxhiu.
Ajo ka shtuar se i bashkohet thirrjes së presidentes për votimin e këtyre amendamenteve në Kuvendi i Kosovës./Telegrafi/