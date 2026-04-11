Hasani: Xhavit Haliti figurë unifikuese për president, mund të merrte vota edhe nga LVV
Deputet i PDK-së, Nait Hasani ka thënë se Kosovës aktualisht i nevojitet një kandidat unifikues për postin e presidentit.
Ai tha Klan Kosova se deputeti i kësaj partie, Xhavit Haliti, , mund të jetë një nga këto figura, që sipas tij do t’i merrte edhe votat e LVV-së.
“Mendoj që nga ata që mundet më përballu dhe me qenë unifikues është Xhavit Haliti, besoj që mund të marrë edhe votat e VV-, sepse ka qenë kryetar i Kuvendit të Kosovës, ka qenë deputet, nuk ka ngatërresa nga subjektet e tjera, e shoh si një figure politike e angazhuar e hershme”, ka thënë Nait Hasani.
Ai tha gjithashtu se ky është propozimi tij, ndërsa jo i PDK.
