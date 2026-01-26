Hasani: Nuk votuam për "Safe City" sepse nuk u respektua gjuha shqipe
Deputeti i BDI-së, Ilir Hasani sot theksoi se BDI nuk e votoi Ligjin për Kundërvajtje për shkak se nuk është respektuar gjuha shqipe.
"Arsyeja që më ka bërë kundër, që të votojë kundër këtij ligji është mos shfrytëzimi i gjuhës shqipe në të gjitha fazat e zbatimit të ligji.
As VLEN-it as kurrkujt tjetër nuk i ka interesuar se porosit a do i marrim në gjuhën shqipe apo vetëm në maqedone", tha Hasani në "Click Plus".
Ai tha se në bisedimet nëmes grupeve parlamentare e kanë ngritur këtë shqetësim serioz.
Edhe deputeti i pavarur, Ilir Demiri i cili ishte i ftuar në emision, tha se përkrahi një ligj të tillë dhe ka gjithmonë votë për ligjet që shpëtojnë jetë. Mes tjerash, ai tha se ligji është me rekomandime të BE-së dhe se në mënyrë graduale vendi afrohet me normativat evropiane./Telegrafi/