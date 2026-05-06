Haradinaj në përvjetorin e vëllait, Luanit: Krenaria për sakrificën dhe heroizmin e tij mbizotëron mbi dhimbjen
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar sot në Deçan dhe në Kompleksin Memorial në Gllogjan heroin e Kosovës, Gjeneralmajor Luan Haradinaj, si dhe veprimtarin e çështjes kombëtare, Smajl Haradinaj.
Në këtë ditë përkujtimore, që përkon edhe me 6 majin, datën e lindjes së Gjergj Kastriotit - Skënderbeut, u shënua edhe 29-vjetori i rënies së Luan Haradinajt.
Gjatë homazheve u theksua roli i Luan Haradinajt në organizimet çlirimtare dhe ndikimi i tij në mobilizimin e luftëtarëve që iu bashkuan rrugës së lirisë deri në fitore.
Ramush Haradinaj vlerësoi se sakrifica dhe heroizmi i tij, si dhe i bashkëluftëtarëve, përbëjnë themelin e lirisë së Kosovës.
Ai theksoi se, pavarësisht dhimbjes, krenaria për sakrificën dhe heroizmin e tyre do të mbizotërojë gjithmonë. /Telegrafi/