Haradinaj i jep mbështetje Osmanit "pa asnjë hezitim" për Bordin e Paqes
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se sot më 09.02.2026 ka zhvilluar një takim me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.
Haradinaj ka thënë se në këtë takim kanë diskutuar për Bordin e Paqes dhe zhvillimet politike në vend dhe në rajon.
Ai ka thënë se Osmanit ia ka shprehur vlerësimin për pjesëmarrjen e Kosovës në Bordin e Paqes, me ftesë të presidentit amerikan Donald J. Trump.
“Çdo partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në çdo iniciativë ku jemi krah njëri-tjetrit, është i rëndësisë së veçantë për Kosovën”, ka vlerësuar Haradinaj.
“Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e përkrah pa asnjë hezitim këtë angazhim”, ka shkruar Haradinaj.
