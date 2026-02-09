Abdixhiku i jep mbështetje Osmanit për Bordin e Paqes
Me ftesë të Presidentes Vjosa Osmani, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, është takuar sot me të për të diskutuar zhvillimet e fundit politike dhe ndërkombëtare me rëndësi për Kosovën.
Gjatë takimit, Abdixhiku është informuar për iniciativën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për themelimin e Bordit të Paqes.
Kreu i LDK-së thotë se ka shprehur mbështetjen e plotë për këtë iniciativë, duke theksuar se forcimi i paqes.
"I shpreha Presidentes Osmanit mbështetjen e plotë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë iniciativë. Forcimi i paqes, i aleancave, në veçanti me SHBA-të, dhe i rolit ndërkombëtar të Kosovës duhet të jetë përparësia jonë", ka shkruar Abdixhiku./Telegrafi/
