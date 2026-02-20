Hapja madhështore e Gjakova Park më 21 Mars 2026 në orën 19:00
Një epokë e re fillon për Gjakovën.
Më 21 mars 2026 në orën 19:00 , Gjakova Park hap zyrtarisht dyert, duke prezantuar një destinacion modern që bashkon blerjet, gastronominë dhe argëtimin në një vend të vetëm plot gjallëri.
I projektuar për t’u bërë pika më e madhe urbane e takimit në rajon, kjo qendër shënon një moment të rëndësishëm në zhvillimin e qytetit.
Një festë për t’u mbajtur mend - qyteti do të marrë jetë me një event festiv të hapjes madhështore, i moderuar nga Berat Miftari.
Vizitorët do të shijojnë një performancë të paharrueshme live nga banda legjendare Elita 5, duke krijuar atmosferën perfekte për një ditë plot energji, muzikë dhe festë.
Vizitorët mund të presin:
🛍️ Zbritje speciale në të gjitha dyqanet — të vlefshme vetëm në ditën e hapjes
🎁 1,000 € kupona blerjeje
🥂 Pije falas
🍽️ Ushqim falas
Një atmosferë emocionuese, oferta unike dhe përvoja të paharrueshme presin mijëra vizitorë që pritet të marrin pjesë.
Destinacioni i Ri i Qytetit
Me më shumë se 34 njësi tregtare, arkitekturë moderne dhe hapësira të dedikuara parkimi, Gjakova Park është projektuar si një qendër e hapur dhe funksionale, lehtësisht e aksesueshme nga i gjithë rajoni përreth. Pozicioni i tij strategjik pranë Pejës, Prizrenit, Rahovecit, Deçanit dhe Junikut e vendos atë si një pikë kyçe për vizitorët dhe aktivitetin ekonomik.
Zhvillim dhe Menaxhim Profesional
I zhvilluar dhe menaxhuar nga OCM International — kompania lider në Kosovë e specializuar në kërkime, zhvillim, projektim, dhënie me qira dhe menaxhim të qendrave tregtare — Gjakova Park përfiton nga ekspertiza e provuar dhe standardet e larta profesionale. Kompania menaxhon disa qendra tregtare në Kosovë, duke garantuar një ambient dinamik dhe një përvojë premium për vizitorët.
Mauro Abruzzese, CEO dhe Drejtor Menaxhues:
“Jemi të nderuar që jemi përzgjedhur nga një kompani lider si Viva Fresh për të menaxhuar dhe promovuar një projekt kaq strategjik për zonën.”
Bëhuni Pjesë e Momentit
Shënoni në kalendar — 21 mars 2026 – 19:00.
Gjakova Park nuk është vetëm një hapje; është fillimi i një kapitulli të ri për qytetin.
Për më shumë informacion:
📩 leasing@ocm-int.com
📞 045 777 07