Hapet GoFundMe për Stenaldon për t'u bërë me shtëpi
Është hapur një fushatë në platformën GoFundMe për të mbështetur Stenaldo Mëhillin, ish-banorin e Big Brother VIP Albania, i cili po përballet me vështirësi ekonomike.
Pas përfundimit të eksperiencës së tij në spektakël, Mehilli bëri një apel publik gjatë një emisioni live, ku tregoi situatën e tij dhe kërkoi ndihmë për të siguruar një shtëpi.
Ai theksoi se jeton vetëm me nënën e tij në Tiranë dhe se dëshiron t’i ofrojë asaj kushte më të mira jetese, qoftë përmes blerjes apo ndërtimit të një banese.
Kjo ka ka prekur shumë ndjekës dhe publikun, duke nxitur reagime dhe mbështetje të menjëhershme.
Si rezultat, është iniciuar fushata në GoFundMe, me qëllim mbledhjen e fondeve nga qytetarë dhe dashamirës që duan ta ndihmojnë në realizimin e këtij qëllimi.
Kjo nismë vjen si një përpjekje për të përmirësuar jetesën e tij, ndërsa mbetet për t’u parë se sa mbështetje do të arrijë të grumbullojë fushata në vijim.
Stenaldo është banori i parë i verbër që është bërë pjesë e një spektakli si Big Brother, duke e kryer këtë sfidë me sukses. /Telegrafi/
