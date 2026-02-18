Hapat e rëndësishëm që duhet të ndiqni në syfyr dhe iftar për agjërim sa më të lehtë
Ramazani është një kohë e veçantë për reflektim, përmirësim personal, mirësjellje dhe shpirtërim – dhe agjërimi është një nga shtyllat kryesore të këtij Muaji të Shenjtë, ku ata që e respektojnë agjërojnë nga agimi deri në perëndim.
Agjërimi mund të ketë disa ndikime pozitive në shëndetin dhe mirëqenien tuaj.
Përveç këtyre përfitimeve, është gjithashtu e rëndësishme që gjatë këtij muaji të kujdeseni për shëndetin tuaj, dhe këtu janë disa mënyra për ta bërë këtë:
Konsumoni një Iftar të shëndetshëm
Përveç përfitimeve natyrale të Ramazanit, është e rëndësishme të praktikoni zakone të shëndetshme. Të thyesh agjërimin me tre hurma dhe ujë u jep trupit tuaj një shpërthim të menjëhershëm energjie dhe hidratimi para ushqimit kryesor. Supa e lehtë është gjithashtu një zgjedhje e mirë për të nisur iftarin, pasi ndihmon në hidratim. Konsumoni me kujdes ushqimet e rënda, kremozë dhe të skuqura, si dhe ato të kripura ose me sheqer. Zgjidhni peshk dhe copa mishi më të ligët, oriz të plotë ose integral, dhe pasta – dhe mos harroni të përfshini perimet tuaja të gjelbra! Kujdesuni të merrni vitaminat e nevojshme, si vitamina C dhe D, për të shmangur mungesat. Hani ngadalë dhe mbani vëmendje ndaj sasive për të ndihmuar tretjen dhe për të parandaluar shtimin në peshë.
Bëni syfyr të shëndetshëm
Si mëngjesi, syfyri duhet të jetë vakti më i rëndësishëm i ditës. Balanconi syfyrin me ushqime të pasura me lëndë ushqyese, si tërshërë, djathë, fruta dhe perime. Disa ushqime me indeks glicemik të ulët (GI të ulët), përfshirë tërshërë, quinoa, bukë me shumë drithëra dhe integral, hummus dhe kos, janë opsione të mira sepse lëshojnë energji gradualisht gjatë ditës. Kujdesuni të pini shumë lëngje – ujë, qumësht, dhe lëngje të freskëta – dhe shmangni çajin dhe kafenë gjatë orëve të agjërimit, për të qëndruar të hidratuar.
Qëndroni të hidratuar
Pak dehidratim është i natyrshëm dhe mund të shkaktojë dhimbje koke të lehta dhe mungesë përqendrimi. Megjithatë, mund të qëndroni të hidratuar duke pirë shumë lëngje gjatë orëve të iftarit dhe syfyrit. Pini ujë shpesh, ose çaj të lehtë pa qumësht dhe sheqer – mund të shtoni feta limoni ose mente të freskët për të ndihmuar tretjen dhe detoksifikimin. Nëse pini rregullisht kafe ose pije gazuese, përpiquni të reduktoni sasinë, pasi ato janë diuretike dhe dehidratojnë trupin.
Bëni ushtrime të moderuara
Agjërimi dhe dehidratimi mund të shkaktojnë lodhje dhe të bëjnë ditët e Ramazanit më sedentare. Megjithatë, me marrjen e duhur të lëngjeve, duhet të përpiqeni të bëni ushtrime në mënyrë të moderuar. Të qëndroni aktiv ndihmon në uljen e lodhjes, jep forcë trupit dhe është një mundësi e mirë për të humbur peshë nëse është e nevojshme. Ushtrimet gjatë orëve të agjërimit mund të jenë dehidruese dhe të rrezikshme. Më e mira është të ushtroheni pak para Suhoorit ose disa orë pas Iftarit për të përfituar më shumë nga aktiviteti.
Adoptimi i zakoneve të shëndetshme (dhe lënia e atyre të dëmshme)
Ramazani është gjithashtu një mundësi për të lënë zakonet e dëmshme, si pirja e duhanit ose konsumimi i tepërt i sheqerit. Me pak vetëkontroll, mund të shmangni zakonet e këqija gjatë dhe pas orëve të agjërimit. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të nisur dhe ruajtur zakone të shëndetshme, si konsumimi i më shumë perimeve, pirja e më shumë ujit dhe ushtrime të rregullta.