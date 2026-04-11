Hansi Flick pritet të bëjë gjashtë ndryshime në formacionin e Barcelonës për duelin ndaj Espanyolit
Barcelona kanë mundësinë që të shkëputen në krye të La Ligës me plot nëntë pikë, nëse arrijnë të marrin fitoren ndaj Espanyolit të shtunën mbrëma në derbin katalanas.
Megjithatë, trajneri Hansi Flick duhet të marrë parasysh gjendjen fizike të lojtarëve të tij, duke qenë se në horizont është edhe ndeshja e kthimit në çerekfinale të Ligës së Kampionëve ndaj Atletico Madridit.
Espanyoli po kalon një periudhë të vështirë, pasi ende nuk ka arritur asnjë fitore në vitin 2026, por pritet të jetë maksimalisht i motivuar për të marrë tre pikë që do t’i afronin pothuajse me sigurinë e mbijetesës.
Te Barcelona pritet rikthimi i Frenkie de Jong, i cili mund të jetë në stol pas gjashtë javësh mungesë. Ndërkohë, ndeshja vjen shumë herët për Marc Bernal, i cili së bashku me Raphinha dhe Andreas Christensen do të jenë në tribunë në Camp Nou.
Për shkak të mungesës së Pau Cubarsit, i cili është i suspenduar për ndeshjen e dytë ndaj Atletico Madridit, ai pritet të startojë sërish, ndërsa sipas Sport dhe Mundo Deportivo, në mbrojtje mund të rikthehen Ronald Araujo dhe Alejandro Balde.
Në mesfushë, sipas të njëjtave burime, pritet që Fermin Lopez dhe Gavi t’i japin pushim Pedrit, ndërsa Ferran Torres do të luajë si sulmues qendror. Ai do të mbështetet nga Roony Bardghji dhe Dani Olmo.
Lamine Yamal pritet të mbetet në formacion, sipas Mundo Deportivo, ndërsa Marcus Rashford gjithashtu mund të ruajë vendin e tij në ekip.
Sipas këtij versioni, Dani Olmo do të pushohet, ndërsa Marc Casado do të vendoset si organizator në mesfushë./Telegrafi/