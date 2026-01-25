Hana Beiqi shpallet sportistja më e mirë e vitit në not – Otrila konfirmon rolin e saj si vatër kampionësh
Klubi i Sporteve Ujore Otrila vazhdon të dëshmojë se është një nga qendrat më të rëndësishme të zhvillimit të notit në Kosovë, me sportisten e këtij klubi, Hana Beiqi, që është shpallur sportistja më e mirë e vitit në not në vend.,
Ajo e merr këtë vlerësim të merituar për paraqitjet dhe rezultatet e jashtëzakonshme gjatë vitit. Beiqi është rekordere e Kosovës në disa disiplina të notit dhe konsiderohet një nga talentet më premtuese të sporteve ujore në vend.
Sukseset e saj janë rezultat i një pune të strukturuar, përkushtimi maksimal dhe një sistemi profesional trajnimi, që karakterizon filozofinë e punës së klubit Otrila.
Ky vlerësim nuk përfaqëson vetëm një arritje individuale për Hanën, por edhe një tjetër dëshmi të qartë të misionit të klubit Otrila për ndërtimin e sportistëve elitarë, zhvillimin e talenteve të reja dhe krijimin e standardeve të reja në not dhe sportet ujore në Kosovë.
Otrila vazhdon të investojë në vizion afatgjatë dhe zhvillim të qëndrueshëm, duke u shndërruar në një adresë të sigurt për talentet që synojnë nivelet më të larta të sportit. /Telegrafi/