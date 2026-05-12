Hajredini: Ribalancimi i buxhetit po bëhet herët këtë vit, po përballemi me parashikime të gabuara se jemi lider në Evropë
Ribalancimi i buxhetit nuk është hartuar për të shpëtuar askënd. Për ish-Ministrin e Financave dhe njohësin e situatës, Xhevdet Hajredini, nëse do të ishte shpëtimi, asnjë vend nuk do të kishte probleme me Buxhetin.
Hajredini për "Lokalno" thotë se ribalancimi po bëhet herët këtë vit.
"Të gjitha vendet kanë një Buxhet, dhe në vendin tonë ribalancimi i buxhetit po bëhet herët këtë vit. Kjo vjen pasi u bënë parashikime të gabuara nga supozime të gabuara me ritme optimiste rritjeje, me mburrje se jemi lider në Evropë, me ritmin e rritjes, me huamarrjen, etj. Tani po përballemi me realitetin se kjo nuk po ndodh.
As norma e inflacionit dhe as norma e rritjes nuk janë siç parashikohen dhe promovohen nga Kryeministri dhe Ministri i Financave, tha Hajredini.