Hadergjonaj: Edhe një stadium me 100 mijë ulëse do të ishte i vogël për këtë ndeshje, duam të shkruajmë historinë
Mbrojtësi i Kosovës, Florent Hadergjonaj, ka folur me besim para përballjes së rëndësishme ndaj Turqisë, duke theksuar se Kombëtarja e tij ka kapacitet për të befasuar.
Futbollisti i Alanyaspor që aktivizohet në Superligën e Turqisë, vlerësoi kundërshtarin, por theksoi se ndeshja mbetet e hapur.
“Nuk do të jetë një ndeshje e lehtë, por rezultati është gjithmonë 50-50 dhe ky është avantazhi ynë. Ne po luajmë në Prishtina, para tifozëve tanë dhe kjo është një plus për ne. Por duhet ta tregojmë në fushë”, u shpreh Hadergjonaj.
Ai paralajmëroi për cilësinë e lartë të Turqisë, duke theksuar se kundërshtari mund ta vendosë ndeshjen në çdo moment. Megjithatë, mbrojtësi kosovar beson se çelësi do të jetë përqendrimi maksimal.
“Mendoj se mund t’u shkaktojmë probleme, veçanërisht nëse jemi në nivelin tonë më të mirë për sa i përket përqendrimit,” shtoi ai.
Hadergjonaj e cilësoi këtë sfidë si historike për Kosovën, duke vënë në pah edhe atmosferën pozitive brenda skuadrës.
“Atmosfera në ekip është fantastike. Kemi një grup shumë të mirë lojtarësh dhe luftojmë për njëri-tjetrin. Nuk ka rëndësi kush luan”, deklaroi ai, duke theksuar edhe rolin e tij si një nga lojtarët më me përvojë.
Sa i përket rrugëtimit drejt finales së play-off-it, ai tha se kualifikimi nuk ishte rastësi.
“Ishim shumë të mirë në kualifikuese dhe në gjysmëfinale. Ka presion, por mendoj se presioni është më i madh te Turqia. Ne duam ta kthejmë këtë në avantazhin tonë", u shpreh ai.
Futbollisti kosovar nënvizoi gjithashtu besimin që skuadra ka ndërtuar gjatë këtij rrugëtimi.
“Në fillim askush nuk na besonte, përveç vetes. Tani po i tregojmë botës se mund të besojnë te ne”, tha Hadergjonaj, duke shtuar se interesimi për ndeshjen është i jashtëzakonshëm.
“Nëse stadiumi do të kishte 100 mijë vende, do të ishin shitur të gjitha biletat", theksoi ai.
Në fund, ai foli edhe për lidhjen e veçantë personale me Turqinë, duke kujtuar vitet e kaluara atje me skuadra si Kasımpaşa dhe Alanyaspor.
“Turqia është si një shtëpi e dytë për mua. Por unë luaj për Kosovën dhe dua ta bëj vendin tim krenar”, përfundoi Hadergjonaj.
Mbulueshmëria speciale e ngjarjes është mundësuar nga DFK Group, Daakonn Investments, Voom, Patos Kosova dhe 99esim. /Telegrafi/