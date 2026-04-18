Guvernatori Ismaili takon Alfred Kammer, fokus te reformat dhe stabiliteti financiar
Në kuadër të pjesëmarrjes në Takimet Pranverore 2026 të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB), që po mbahen në Washington DC, Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili, i shoqëruar nga Anëtarja Joekzekutive e Bordit, znj. Latifi-Jashari, Zëvendësguvernatori z. Fusha dhe bashkëpunëtorë të tjerë, zhvilloi një takim me Drejtorin e Departamentit Evropian në Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), z. Alfred Kammer.
Në këtë kuadër, gjatë takimit të përbashkët me pjesëmarrjen e Ministrit Murati, të mbajtur në formatin e FMN-së, Guvernatori Ismaili e njoftoi z. Kammer mbi zhvillimet më të fundit dhe performancën e sektorit financiar, stabilitetin financiar dhe avancimin e reformave strukturore. Ai theksoi se ekonomia e vendit ka vazhduar të shfaqë qëndrueshmëri përkundër sfidave të jashtme, duke u mbështetur në një sektor bankar të kapitalizuar mirë, me likuiditet të mjaftueshëm dhe me nivel të ulët të kredive joperformuese.
Ai nënvizoi rolin e politikave prudente dhe mbikëqyrjes efektive financiare në forcimin e besimit të publikut dhe në ruajtjen e integritetit të sistemit financiar. Me theks të veçantë u paraqitën indikatorët kryesorë që dëshmojnë qëndrueshmërinë e sektorit financiar, përfshirë raportet e kapitalit, cilësinë e aseteve dhe performancën e përgjithshme të institucioneve financiare.
Po ashtu, u diskutua progresi i arritur në implementimin e reformave strukturore, në përputhje me Planin Strategjik të BQK-së, të cilat synojnë avancimin e digjitalizimit të shërbimeve financiare dhe përmirësimin e kornizës rregullative. Ai theksoi gjithashtu përkrahjen e vazhdueshme të BQK-së ndaj nismave bashkëpunuese që synojnë forcimin e kapaciteteve institucionale në vendet pjesëmarrëse, duke veçuar iniciativën e FMN-së për krijimin e Qendrës Rajonale të Asistencës Teknike (SEETAC).
Z. Kammer vlerësoi progresin e arritur nga BQK në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet FMN-së dhe Kosovës, veçanërisht në fushat që mbështesin zhvillimin ekonomik dhe forcimin e funksionimit të sistemit financiar.
Guvernatori Ismaili shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të FMN-së nëpërmjet asistencës teknike dhe programeve të ndryshme, të cilat kanë kontribuar në forcimin e kapaciteteve institucionale të BQK-së.
Në përfundim të takimit, meqë Z. Kammer pensionet së shpejti, në shenjë respekti për kontributin dhe punën e tij në mbështetje të BQK, Guvernatori Ismaili i dorëzoi një dhuratë simbolike për të vlerësuar dhe falënderuar për bashkëpunimin në funksion të përmbushjes së objektivave të përbashkëta ndërmjet BQK-së dhe FMN-së.