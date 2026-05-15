Guardiola u premton lojtarëve të Burnleyt nga një orë Rolex nëse ata ndalin Arsenalin
Ndërsa fundi i Ligës Premier afrohet, rritet edhe entuziazmi për atë se kush do të bëhet kampioni i ri. Sipas të gjitha parashikimeve, kampioni më i mundshëm do të jetë Arsenali, i cili është i pari në tabelë me dy pikë më shumë se i dyti Manchester City.
Kjo do të thotë që skuadra e Mikel Artetës ka gjithçka në dorë dhe u duhen dy fitore në dy xhirot e mbetura për të fituar titullin.
Së pari, ata do të presin Burnleyn më 18 maj dhe më pas do të vizitojnë Crystal Palacen më 24 maj. Burnley ka rënë tashmë nga kategoria, ndërsa Crystal Palace gjithashtu nuk ka asnjë rezultat të domosdoshëm, gjë që është në favor të Arsenalit.
Trajneri i Cityt, Pep Guardiola, beson se një Burnley i lehtësuar mund ta ndërlikojë luftën për kreun e tabelës. Kjo skuadër së fundmi mundoi Manchester Cityn dhe mori një pikë kundër Aston Villas (2-2), megjithëse ishte tashmë e nënvlerësuar dhe pa një rezultat të domosdoshëm.
Për shkak të kësaj, Guardiola thuhet se po mbështetet në një Burnley shumë të motivuar në duelin kundër Arsenalit, dhe mediat angleze shkruajnë gjithashtu për një lëvizje shtesë motivuese.
May 14, 2026
Sipas këtyre raportimeve, Guardiola thuhet se u ka premtuar lojtarëve të Burnleyt nga një orë luksoze Rolex nëse ata arrijnë të ndalin Arsenalin dhe kështu të ndihmojnë Cityn në luftën për titull. Edhe pse ky informacion duket i pazakontë, ai shpejt shkaktoi reagime të shumta në publik.
Ndërsa disa besojnë se kjo është një ekzagjerim dhe një konstruksion mediatik, të tjerë theksojnë se Guardiola shpesh përdor metoda psikologjike për të motivuar më tej kundërshtarët e rivalëve të tij në momente kyçe të sezonit. /Telegrafi/