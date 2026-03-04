Guardiola: Ky sezon i Ligës Premier është më i vështiri deri më tani
Pep Guardiola e deklaroi sezonin aktual të Ligës Premier si më të vështirin që ka përballuar, duke theksuar përmirësimin në të gjithë ligën në ekzekutimin e goditjeve të caktuara si provë të rritjes së konkurrencës.
Duke folur përpara ndeshjes së Manchester Cityt me Nottingham Forest, Guardiola mbrojti dominimin e Arsenalit nga goditjet e ndaluara dhe hodhi poshtë pretendimet se kjo ia ul vlerën titullit.
“Kur Arsenali shënon nga goditjet standarde dhe është kaq i lumtur, tifozët janë të lumtur, lojtarët janë të lumtur dhe jam shumë i sigurt se edhe trajneri është i lumtur”, ka thënë fillimisht Guardiola.
“Pyet të gjithë tifozët e Arsenalit dhe jam i sigurt se ata nuk do të ndryshojnë asnjë sekondë të goditjeve standarde”.
Trajneri i Cityt theksoi se edhe ekipet e fundit në tabelë si Wolves dhe Nottingham Forest përbëjnë kërcënime serioze përmes përgatitjes taktike dhe cilësisë.
“Vit pas viti, Liga Premier është më e vështirë, cilësia e trajnerëve rritet shumë, stafi është i jashtëzakonshëm… Kjo është arsyeja pse i jap shumë merita ekipit tim që është aty”, përfundoi Guardiola, duke i dhënë merita ekipit të tij për qëndrimin në garë pavarësisht sfidës së madhe.
City është pesë pikë prapa Arsenalit me një ndeshje më pak të zhvilluar dhe pret Nottingham Forest në Etihad të mërkurën. /Telegrafi/